2018/07/15 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس المكتب السياسي لحركة في كلمة له اليوم :" ان المجتمع الدولي يقف على مفترق طرق بسبب مسيرات العودة التي وضعت قضية غزة على الطاولة بقوة" ، مؤكداً "ان اطراف عديدة تحركت لتعيد غزة الى التهدئة يوم امس ولكن كانت كلمة المقاومة هي الاعلى".وشدد هنية على"انه غير مسموح للعدو ان يفرض معادلات قواعد الاشتباك ، وغزة قادرة على انتزاع النصر رغم التضحيات".يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة حماس : المقاومة لن تفرط بدماء الشهداء وستكسر معادلات الاحتلال) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة حماس : المقاومة لن تفرط بدماء الشهداء وستكسر معادلات الاحتلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).