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حركة حماس : المقاومة لن تفرط بدماء الشهداء وستكسر معادلات الاحتلال
2018/07/15 | 13:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال رئيس المكتب السياسي لحركة في كلمة له اليوم :" ان المجتمع الدولي يقف على مفترق طرق بسبب مسيرات العودة التي وضعت قضية غزة على الطاولة بقوة" ، مؤكداً "ان اطراف عديدة تحركت لتعيد غزة الى التهدئة يوم امس ولكن كانت كلمة المقاومة هي الاعلى".وشدد هنية على"انه غير مسموح للعدو ان يفرض معادلات قواعد الاشتباك ، وغزة قادرة على انتزاع النصر رغم التضحيات".يتبع..

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