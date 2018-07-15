الجيش السوري يستعيد بلدة مسحرة ويقترب من الجولان

2018/07/15 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد ميداني سوري :"ان الجيش السوري دخل بلدة مسحرة بعد فرار المسلحين منها باتجاه بلدة نبع الصخر في ريف القنيطرة" ، مضيفاً "ان الجيش بدأ عمليته العسكرية باتجاه مسحرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم حيث قام بتمهيد ناري مكثف بالتزامن مع اشتباكات مع (جبهة النصرة)، والتي أسفرت عن فرار معظمهم ومقتل الباقين".واشار القائد الميداني "ان الجيش السوري يتجه الآن إلى استعادة تل مسحرة المشرف على البلدة".ويسيطر الجيش السوري على درعا المدينة بالكامل في 12 تموز/ يوليو بعد دخول معظم أحيائها في عملية مصالحة مع الحكومة السورية برعاية روسية.انتهى ع.خ

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