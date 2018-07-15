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فلاى دبي تعلن إلغاء الرحلات الجوية إلى مدينة النجف الاشرف
2018/07/15 | 13:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الاحد  "ان شركة فلاي دبي قررت الغاء رحلاتها الجوية الى مدينة النجف الاشرف حتى  22 تموز_يوليو ".وتابع البيان "أن قرار الالغاء جاء بسبب عطل على ارض المطار ".انتهى د.م

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