فلاى دبي تعلن إلغاء الرحلات الجوية إلى مدينة النجف الاشرف

2018/07/15 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الاحد "ان شركة فلاي دبي قررت الغاء رحلاتها الجوية الى مدينة النجف الاشرف حتى 22 تموز_يوليو ".وتابع البيان "أن قرار الالغاء جاء بسبب عطل على ارض المطار ".انتهى د.م

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