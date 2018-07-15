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اندلاع حريق كبير بالقرب من مطار هيثرو البريطاني
2018/07/15 | 13:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ونقلت مصادر صحفية " فإن حركة النقل الجوي لم تتأثر بالحريق، فيما أصدر المطار بيانا للركاب قائلا: "الرجاء قبول اعتذارنا عن أي إزعاج ناتج عن ذلك، سنستأنف نمط التبديل العادي في أقرب وقت ممكن".وقال بيان صادر عن لواء الإطفاء في لندن: "هناك 15 سيارة إطفاء و97 من رجال الإطفاء والضباط يتعاملون مع حشائش.وقال متحدث باسم مطار هيثرو "إن الحريق لم يكن له أي تأثير على عملياته وأن المدرجين يعملان بشكل طبيعي دون أي تأخير بسبب الحادث".انتهى د.م

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