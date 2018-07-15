الجيش الإسرائيلي يشن غارة على حماس بزعم إطلاق بالونات من شمالي غزة

2018/07/15 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرة عسكرية أغارت على خلية تابعة لحركة حماس، بزعم إطلاقها بالونات من شمالي غزة باتجاه إسرائيل.

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