تقارير: العبادي يطلق حزمة إصلاحات على خلفية التظاهرات

2018/07/15 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حزمة إصلاحات وقرارات مهمة، بعد اجتماع طارئ مع عدد من الوزراء والمستشارين، جرى خلاله مناقشة سبل وقف الاحتجاجات في البصرة وعدد من مدن جنوبي العراق.

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