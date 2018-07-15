الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
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2018/07/15 | 13:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت "فلاي دبي" اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، تعليق كافة رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية، بسبب وجود ما وصفته بـ"التعطل على أرض المطار".

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