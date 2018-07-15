2018/07/15 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصعيد كبير في المحافظات الجنوبية ووقوع إصابات ...

أفادت مصادر عراقية، بسقوط 4 قتلى برصاص قوات الأمن في محافظة البصرة، في اليوم السابع من الاحتجاجات، وسط تصعيد كبير ووقوع إصابات في المحافظات الجنوبية.

وأكدت المصادر، مقتل 4 متظاهرين وإصابة 3 آخرين بجروح، جراء إطلاق القوات الأمنية النار لتفريق محتجين حاولوا اقتحام مجلس محافظة البصرة.

ووردت أنباء عن اعتقال قوات الأمن العديد من المتظاهرين فيما هدمت قوات أخرى خياماً نصبها المحتجون أمام مبنى المحافظة.

وقبل قليل، سقط10 جرحى خلال تفريق القوات العراقية متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى مجلس محافظة الديوانية.

فيما شهدت محافظة ذي قار، اليوم، إصابة 15 شخصاً، بينهم 3 في حالة خطرة، إثر اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي حاولت فض التظاهرات بالقوة، فيما قام المتظاهرون بحرق مبنى مؤسسة السجناء السياسيين في الناصرية.

بدورها شهدت محافظة المثنى اقتحام المحتجين الغاضبين مبنى المحافظة وشركة الاستثمار، وعلى إثرها قامت القوات الأمنية بإطلاق النار على المتظاهرين، وبعدها توجه المتظاهرون إلى مقرات الأحزاب في مدينة السماوة لحرقها.

كما أفادت المصادر، أن قوات مكافحة الشغب اشتبكت مع المتظاهرين في مدينة النجف.

وكان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، حيدر العبادي، قد أعلن اليوم عن جملة من القرارات لاحتواء الاحتجاجات ونقمة الشارع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 4 متظاهرين برصاص القوات الأمنية العراقية في البصرة) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 4 متظاهرين برصاص القوات الأمنية العراقية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).