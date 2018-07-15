فلاي دبي توقف رحلاتها الجوية الى النجف

2018/07/15 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت شركة فلاي دبي الاماراتية، اليوم الاحد، ايقاف رحلاتها الجوية الى مطار النجف العراقي.

وقالت الشركة في بيان ورد لشفق نيوز انها قررت ايقاف رحلاتها الجوية الى مطار النجف الدولي، الى غاية الثاني والعشرين من شهر تموز الجاري.

يشار الى ان شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية قررت، اليوم الأحد، تعليق رحلاتها الجوية المنتظمة بين عمان ومدينة النجف العراقية اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.

وجاء قرار شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في ضوء التطورات الأمنية الجارية في مطار النجف.

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