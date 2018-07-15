خفض حصة الموصل من الكهرباء لتعويض المحافظات المحتجة

2018/07/15 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداد خفضت وزارة الكهرباء العراقية، حصة الموصل الطاقية، من 750 إلى 400 ميغاواط، لتعويض المحافظات العراقية وسط وجنوبي البلاد، التي تشهد احتجاجات منذ أيام.وأضاف حميد في تصريح لوكالة "الأناضول": لذلك، الوزارة خفضت من حصة محافظة نينوى، من أجل الدفع بها الى المحافظات العراقية الأخرى، لتعويض النقص".

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