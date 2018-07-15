2018/07/15 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفض حصة نينوى من الكهرباء لتعويض النقص بمحافظات جنوبية

بغداد/..



خفضت وزارة الكهرباء، الاحد، حصة محافظة نينوى من الطاقة، من 750 إلى 400 ميغاواط.

وقال مدير إعلام كهرباء نينوى محمد حميد في بيان تلقت "عين العراق نيوز" نسخة منه، إن نقصا طرأ في قدرة الكهرباء لمدينة الموصل في محافظة نينوى، بسبب تعويض المحافظات الوسطى والجنوبية، التي تشهد تظاهرات واحتجاجات بسبب سوء الخدمات، ومنها الكهرباء.

وأضاف حميد ان الوزارة خفضت من حصة محافظة نينوى، من أجل الدفع بها الى المحافظات العراقية الأخرى، لتعويض النقص.

وشهدت عدد من المحافظات الجنوبية تظاهرات للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل.



انتهى أ د

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