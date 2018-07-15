والدة رابيوت تشجع إنتقاله لبرشلونة

2018/07/15 | 14:45

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هاي كورة – تناولت السبورت موقف والدة رابيوت لاعب باريس سان جيرمان من الإنتقال لبرشلونة حيث أنها ترحب بالأمر لعدم رغبتها في إستمراره في باريس .

فوالدة رابيوت ترى بأن مستقبل ابنها سيكون في برشلونة بشكل أفضل بينما تتوارد الأخبار حول الإتفاق بين اللاعب والبلوجرانا على كافة تفاصيل الصفقة ليتبقى التفاوض مع النادي الباريسي .

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