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فالنسيا يسعى خلف جوميز
2018/07/15 | 14:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تناولت الآس الإسبانية إهتمام فالنسيا بالتعاقد مع جوميز خلال فترة الإنتقالات الحالية حيث يعد أبرز مطالب مارسيلينو لتدعيم الفريق للموسم الجديد .

هذا ولا يمانع برشلونة في بيع لاعبه لكنه ينتظر للحصول على أفضل عرض للإستفادة من الصفقة بالشكل الذي خططت له الإدارة مع بداية فترة الإنتقالات .

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