طائرات الاحتلال تقصف مجموعة من الفلسطينيين وسط وشمال قطاع غزة

2018/07/15 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين وسط وشمال قطاع غزة بدعوى محاولتهم إطلاق بالونات “حارقة” تجاه مستوطنات “غلاف غزة”.

وقال شهود عيان: “إن طائرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة بيت حانون شمال القطاع مما أسفر عن وقوع إصابة”.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين شرق دير البلح وسط القطاع دون وقوع إصابات.

يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل توصلتا إلى تفاهم بالعودة إلى وقف إطلاق النار وفق اتفاق التهدئة 2014 بعد شن الاحتلال سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع أسفرت عن استشهاد طفلين اثنين وإصابة 15 آخرين، فيما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق قذائف صاروخية باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

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