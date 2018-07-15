(سي.بي.إس): ترامب سقف “توقعات محدودة” بشأن لقائه مع بوتين

2018/07/15 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سقف توقعاته منخفض إزاء لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي غدا الاثنين.

وقال خلال مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لشبكة (سي.بي.إس) اليوم الأحد “أذهب (إلى اللقاء) بتوقعات محدودة”.

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