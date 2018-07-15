جامعة أمريكية تقرر رفع علم السعودية أسبوعا تمجيدا لأرواح طالبين سعوديين

2018/07/15 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت جامعة هارتفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية برفع العلم ‫السعودي في ساحتها تكريماً للمبتعثين السعوديين ذيب آل راكة اليامي وجاسر آل راكة اليامي، اللذين استشهدا غرقاً بعد عمل بطولي أنقذا خلاله طفلين من الغرق.

وكانت الجامعة قد قررت رفع العلم السعودي لمدة أسبوع تكريماً لطالبيها لما قاما به من عمل إنساني نبيل.

وكان الطالبان قد لقيا مصرعهما غرقا أثناءمحاولتهما إنقاذ طفلين في نهر “تشيكوپي”بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

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