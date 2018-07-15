2018/07/15 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، الأحد، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة إلى مدينة النجف، لغاية 22 من الشهر الجاري، جراء ما قالت إنه "تعطل على أرض المطار".وأضافت الشركة في بيان، أن "النجف أصبحت تاسع وجهة في المنطقة، التي تعلق الرحلات إليها في السنوات القليلة الماضية جراء الاضطرابات"".وتسير "فلاي دبي" رحلة واحدة، من دبي إلى النجف أسبوعياً.وقبل ذلك، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تعليق رحلاتها الجوية المنتظمة بين عمان ومدينة النجف، اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم، إن التعليق يأتي نتيجة للتطورات الأمنية الجارية في مطار النجف.ومساء الجمعة، اقتحم مئات المتظاهرين مطار النجف، احتجاجًا على ما وصفوها بـ"سيطرة الأحزاب السياسية على واردات المطار"، وللمطالبة بإقالة مديره فايد الشمري (الذي ينتمي لحزب الدعوة)، وتحويل وارداته إلى تمويل مشاريع خدمية في المحافظة.وما تزال الملاحة الجوية متوقفة في المطار، فيما قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس السبت، إقالة مجلس إدارة المطار استجابة لمطالب المحتجين.والاحتجاجات في النجف، جزء من احتجاجات واسعة النطاق متواصلة منذ أسبوع جنوبي العراق، ذات الأكثرية الشيعية، للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء وفرص العمل.

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