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مصدر أمني لرووداو: محتجون يضرمون النار بجميع مقار الاحزاب بمحافظة المثنى
2018/07/15 | 14:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رووداو - المثنى

أكد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الأحد، أن قتلى وجرحى سقطوا في مصادمات بين قوات الأمن ومتظاهرين.وقال المصدر لشبكة رووداو الإعلامية، إن "المئات من المتظاهرين هاجموا العديد من المباني الحكومية بمحافظة المثنى صباح اليوم الأحد".

مؤكداً بسقوط قتلى وجرحى اثر المصادمات بين قوات الشرطة والمتظاهرين.وبين المصدر – الذي فضل عدم الكشف عن أسمه- أن المتظاهرين اضرموا النيران بمقار احزاب الدعوة والفضيلة وبدر، واذاعة وتلفزيون بدر السماوة المحلي.كما اضرم المحتجون النار بمجلس محافظة المثنى ودائرة العدل قبل أن يستولوا على مبنى محافظة المثنى بالكامل.وبدأت المظاهرات في البصرة جنوبي العراق قبل نحو أسبوع، احتجاجا على البطالة وسوء الخدمات، مما اضطر رئيس الوزراء إلى التوجه هناك للوقوف على الأزمة.

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