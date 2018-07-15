جمال خاشقجي: ما يجري في العراق صورة من صور الربيع العربي

2018/07/15 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكد الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، اليوم الأحد، 15 تموز، 2018، أن ما يجري في العراق صورة من صور الربيع العربي، مشيراً إلى أن "الأحزاب الدينية العراقية فشلت في حكم البلاد".

وقال خاشقجي في تغريدة على تغريدة على موقع المدونات القصيرة "تويتر" إن "ما يجري في جنوب العراق صورة من صور الربيع العربي".

وأضاف الكاتب السعودي أن "المواطن لا تشبعه وعود حزب ديني او زعيم عسكري وقد تلهيه الطائفية لزمن ويستكين خشية على أمنه لفترة".

وأشار إلى أن "المواطن يريد اقتصاد ناجح يوفر له حياة كريمة … وقد فشلت الأحزاب الدينية العراقية التي حكمت العراق في توفيره، لذلك انتفض غضباً".

ما يجري في جنوب #العراق صورة من صور الربيع العربي، المواطن لا تشبعه وعود حزب ديني او زعيم عسكري وقد تلهيه #الطائفية لزمن و يستكين خشية على أمنه لفترة.——المواطن يريد اقتصاد ناجح يوفر له حياة كريمة … وقد فشلت الأحزاب الدينية العراقية التي حكمت العراق في توفيره، لذلك انتفض غضبا.



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— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٥ يوليو ٢٠١٨

وانطلقت شرارة الاحتجاجات الشعبية يوم الأحد 8 تموز 2018، في محافظة البصرة لتعم فيما بعد (بغداد، النجف، واسط، ميسان، ذي قار، كربلاء).

وفرضت السلطات الأمنية مساء أمس السبت حظر التجوال في البصرة وكربلاء والنجف إلى آشعار آخر غير مسمى.

وعمدت الحكومة العراقية إلى قطع خدمة الانترنت والتواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن المواطنين في محاولة لمنع توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية التي عمت عدة محافظات.

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