2018/07/15 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الخارجية التركية، إنها تتابع عن كثب الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المحافظات العراقية.

ودعت الخارجية في بيان جميع المواطنين الأتراك المتواجدين في الأراضي العراقية الى عدم الاقتراب من أماكن الاحتجاجات التي يشهدها العراق، مطالبة في الوقت نفسه الموطنين الأتراك إتباع التعليمات التي تنشرها السفارة التركية في العراق والتواصل مع أرقام السفارة في حال حصول أي طارئ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية التركية تدعو رعاياها إلى عدم الاقتراب من أماكن الاحتجاجات في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية التركية تدعو رعاياها إلى عدم الاقتراب من أماكن الاحتجاجات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).