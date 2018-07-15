ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بتوفير الخدمات بشكل فوري في البصرة

2018/07/15 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت وتيرة الاحتجاجات في محافظة البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات،حيث أفاد مراسل التغيير باستمرار التظاهرات الاحتجاجية في مناطق مختلفة بالمحافظة مع استمرار الاعتصامات التي تنظمها عشائر مناطق شمال البصرة للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الواقع الخدمي على المستويات كافة.

واكد مراسل التغيير نقلا عن مصدر أمني سقوط جرحى بين القوات الامنية والمتظاهرين في مواجهات قرب مبنى المحافظة.

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