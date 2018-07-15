أهالي مدينة القاسم وسط الحلة يتظاهرون احتجاجا على تردي الخدمات

2018/07/15 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل التغيير بتجدد التظاهرات في محافظة بابل لليوم الخامس على التوالي ،حيث خرج العشرات من المتظاهرين في مدينة القاسم وسط الحلة مركز محافظ بابل احتجاجا على تردي الخدمات، مطالبين الحكومتين الاتحادية والمحلية بتوفير فرص عمل للشباب العاطلين، متهمين في الوقت نفسه الفاسدين من السياسيين بسرقة خيرات البلد.

وتجدر الإشارة إلى أن أقضية ونواحي محافظة بابل، تشهد تظاهرات غاضبة على تردي الخدمات في المحافظة منذ عدة أيام.

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