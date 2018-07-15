توخيل يُطيح بدي ماريا خارج أسوار باريس سان جيرمان

2018/07/15 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقترب النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من مغادرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناءً على رغبة المدرب الألماني توماس توخيل الذي منح الضوء الأخضر لرحيل اللاعب.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع اللاعب ويراقب موقفه رفقة ناديه عن كثب تمهيداً لبدء مفاوضات ضمه هذا الصيف.

ويستهدف توماس توخيل مدرب سان جيرمان الجديد عقد العديد من التغييرات داخل صفوف الفريق وتغيير كثير من الأسماء التي كان المدرب الإسباني أوناي إيمري يعتمد عليها خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحف العالمية الى أن توخيل أبدى قناعته بإمكانيات البرتغالي غونزالو غويديس والذي قضى فترة اعارة بنادي فالنسيا الإسباني الموسم الماضي ويستهدف اقحامه بالتشكيلة الأساسية بالمباريات على حساب دي ماريا الموسم المقبل.

وأكدت أن إنتر ميلان بات على استعداد للتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب مقداره 40 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات دي ماريا الصيف الجاري في حال رغب باريس سان جيرمان ببيعه.

كما أفادت الصحف بأن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يراقب موقف اللاعب أيضاً في ظل رغبة دييغو سيميوني بضم مواطنه دي ماريا للروخي بلانكوس أيضاً.

الجدير بالذكر أن دي ماريا قد إنتقل لصفوف باريس سان جيرمان قبل ثلاثة مواسم قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

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