أردوغان يحذر بوتين من انهيار اتفاق آستانا

2018/07/15 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى الرئيس التركي طيب رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأوضاع في سوريا.

وأعرب اردوغان خلال الاتصال لبوتين عن قلقه من استهداف المدنيين في بلدة درعا جنوبي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، مشيرا الى ان تقدم قوات النظام السوري نحو البلدة واستهداف المدنيين فيها يؤشر على انهيار اتفاق استانا ، وفي شأن اخر اعرب اردوغان عن رضاه بتقدم التعاون في مجال الطاقة مع روسيا خاصة في مشروعي السيل التركي ومحطة أق قويو النووية.

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