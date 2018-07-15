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فالفيردي يحدد الموعد النهائي لتجمع لاعبيه تحضيرًا للموسم الجديد
2018/07/15 | 14:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكدت الآس الإسبانية على رغبة فالفيردي في أن يجمع كافة لاعبيه ليكونوا في جاهزية تامة قبل إنطلاق السوبر الإسباني حيث حدد السادس من أغسطس ليكون الموعد النهائي لتجمع كافة اللاعبين .

هذا ويطمح فالفيردي في جاهزية كافة أوراقه لتلك المباراة الهامة التي سيفتتح من خلالها الموسم والتي يأمل في أن تحمل في طياتها أول بطولة لبرشلونة في الموسم الجديد .

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