فالفيردي يحدد الموعد النهائي لتجمع لاعبيه تحضيرًا للموسم الجديد

2018/07/15 | 14:58

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هاي كورة – أكدت الآس الإسبانية على رغبة فالفيردي في أن يجمع كافة لاعبيه ليكونوا في جاهزية تامة قبل إنطلاق السوبر الإسباني حيث حدد السادس من أغسطس ليكون الموعد النهائي لتجمع كافة اللاعبين .

هذا ويطمح فالفيردي في جاهزية كافة أوراقه لتلك المباراة الهامة التي سيفتتح من خلالها الموسم والتي يأمل في أن تحمل في طياتها أول بطولة لبرشلونة في الموسم الجديد .

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