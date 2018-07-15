قائد الثورة الاسلامية : الجمهورية الاسلامية قادرة على تخطي المشاكل الاقتصادية

2018/07/15 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت مصادر رسمية ايرانية ، اليوم "ان قائد الثورة الاسلامية أكد على إمكانيات وقدرات ايران على تجاوز المشكلات الاقتصادية من خلال الجد والعمل وبذل المساع المتواصلة لكافة المسؤولين ومساعدة جماهير الشعب ودعمهم".ونوه قائد الثورة خلال حديثه إلى الظروف ومتطلبات مواجهة مخططات الأعداء في المرحلة الراهنة.انتهى ع.خ

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