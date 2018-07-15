زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل اليمن

2018/07/15 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة وقع قبالة اليمن اليوم (الأحد)، إلا أنه ترد أنباء فورية عن وقوع أي أضرار أو ضحايا.

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