الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
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إسدال الستار على مونديال
2018/07/15 | 15:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يسدل الستار اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، على بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي أقيمت في روسيا للمرة الأولى وذلك مع آخر صافرة للحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، والذي قاد أيضا المباراة الافتتاحية بين منتخبي روسيا والسعودية.

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