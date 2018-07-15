رغم الهدنة ... تهديد إسرائيلي بمعاودة الهجوم على غزة

2018/07/15 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الجيش الإسرائيلي حركة حماس بقطاع غزة من أنه لم يستخدم كل قوته العسكرية في العملية العسكرية، أمس السبت 14 يوليو/تموز، وأنه على استعداد لتجديد العملية مرة أخرى.

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