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رغم الهدنة ... تهديد إسرائيلي بمعاودة الهجوم على غزة
2018/07/15 | 15:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر الجيش الإسرائيلي حركة حماس بقطاع غزة من أنه لم يستخدم كل قوته العسكرية في العملية العسكرية، أمس السبت 14 يوليو/تموز، وأنه على استعداد لتجديد العملية مرة أخرى.

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