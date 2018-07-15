المعلم وأنصاري يبحثان اجتماع سوتشي والتنسيق لمواجهة المخططات ضد سوريا والمنطقة

2018/07/15 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حسين جابري أنصاري، في دمشق اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، التنسيق بين البلدين لمواجهة المخططات التي تستهدف استقرار سوريا والمنطقة.

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