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المعلم وأنصاري يبحثان اجتماع سوتشي والتنسيق لمواجهة المخططات ضد سوريا والمنطقة
2018/07/15 | 15:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حسين جابري أنصاري، في دمشق اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، التنسيق بين البلدين لمواجهة المخططات التي تستهدف استقرار سوريا والمنطقة.

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