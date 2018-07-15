الجامعةً العربية تحتفي باليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان

2018/07/15 | 15:04

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تحتفي جامعة الدول العربية باليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان حيث سيشهد مقر الأمانة العامة يوم الاثنين 16 يوليو/تموز 2018 عقد ندوة بعنوان “اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان: الإنجازات والآفاق المستقبلية” تخليدا لمرور (50) عاما على صدور قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (2443) بتاريخ 3 سبتمبر /أيلول 1968 والقاضي بإنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان كأول لجنة إقليمية عربية تبحث في قضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي، وكإحدى الأجهزة الرئيسية العاملة في نطاق جامعة الدول العربية تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

ومن المقرر أن يشارك في أعمال الندوة عدد من الخبراء العرب الذين ساهموا في عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من خلال رئاستها، أو رئاسة وعضوية إحدى فرق العمل المنبثقة عنها، فضلا عن ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة الدائمة، والجهات المعنية في جامعة الدول العربية ومنظومة الأمم المتحدة.

والجدير بالذكر أن احتفالية اليوبيل الذهبي تأتي على هامش أعمال الدورة (44) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان – دورة اليوبيل الذهبي – والمزمع تنظيمها خلال الفترة من 17-19/7/2018.



ويتضمن مشروع جدول الأعمال بنودا دائمة أهمها “التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة” و”الأسرى والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام”، وبنودا مقترح إدراجها من قبل الدول الأعضاء أبرزها “تطبيق القانون الدولي الإنساني (اتفاقيات جنيف الأربعة) على مؤسسات دولة فلسطين” و”التدابير القسرية الانفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان في جمهورية السودان” و”المهاجرون والاتجار بالبشر وتطوير جهود التعاون الاقليمي ضده وخصوصا الاتجار بالأطفال والنساء”.

وسوف تكون أعمال الدورة (44) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان مناسبة أيضا للنظر في اعتماد كل من “مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان” و”مشروع الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، وشعار اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن من أهم اختصاصات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تقديم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء في مواضيع حقوق الإنسان المختلفة، وإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليمياً ودولياً، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الحكومية على مستوى الدول الأعضاء في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

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