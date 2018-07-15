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دور كبير ينتظر فيرمالين في الموسم الجديد
2018/07/15 | 15:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكدت السبورت الكتالونية على أن دورًا كبيرًا ينتظر فيرمالين خلال الموسم الجديد رفقة برشلونة حيث سيعتمد عليه فالفيردي ضمن تشكيلته الأساسية .

هذا وسينضم فرمالين لمعسكر برشلونة بعد إنتهاء عطلته والتي بدأت بنهاية مشوار بلجيكا في المونديال بتتويجه بالمركز الثالث على حساب المنتخب الإنجليزي .

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