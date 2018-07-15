نهائي كأس العالم | القيمة السوقية لفرنسا 3 أضعاف كرواتيا

2018/07/15 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر يتفوق لاعبو المنتخب الفرنسي في القيمة السوقية على كرواتيا بفارق 730 مليون يورو لصالح الديوم.

فرنسا تواجه كرواتيا مساء اليوم، الأحد، في نهائي كأس العالم.

صحف كأس العالم | النهائي يحتدم بين فرنسا وكرواتياوبحسب موقع "ترانسيفر ماركت" فإن القيمة السوقية للاعبي منتخب فرنسا تصل إلى مليار و80 ألف يورو بينما في كرواتيا تصل إلى 350 مليون يورو فقط.

ويتصدر كيليان مبابي القيمة السوقية لمنتخب فرنسا بواقع 120 مليون يورو يليه أنطوان جريزمان - 100 مليون يورو - ثم رافائيل فاران بواقع 90 مليون يورو.

أمام ماندانا، حارس مرمى مارسيليا، فهو الأقل في القيمة السوقية بواقع 2.5 مليون يورو فقط.

المقارنة الأهم في المونديال: فرنسا ضد كرواتيا! من يفوز بكأس العالم؟#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/lHIiymlhId

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018وبالنسبة لمنتخب كرواتيا، فإن إيفان راكيتيش هو صاحب أعلى قيمة سوقية تصل إلى 50 مليون يورو يليه إيفان بيريزيتش 40 مليون يورو ثم ماتيو كوفاسيتش بواقع 30 مليون يورو.

ويعد ليفاكوفيتش هو صاحب أقل قيمة سوقية بين لاعبي كرواتيا بواقع مليون ونصف يورو فقط.

يٌذكر أنّ فرنسا حققت كأس العالم مرة واحدة عام 1998 بينما لم تصل كرواتيا من قبل لنهائي البطولة.

كأس العالم | مبابي ولوزانو ومينا وأفضل 10 مواهب شابة في المونديالوكان أفضل إنجاز لكرواتيا عام 1998 حينما حصدت المركز الثالث.





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