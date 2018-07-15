انطلاق التدريب الأول للهلال في معسكر النمسا

2018/07/15 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويترانطلق التدريب الأول للهلال السعودي في معسكره الخارجي بالنمسا، اليوم الأحد، استعدادًا للموسم الجديد 2018 – 2019، والدفاع عن لقبه.

البرتغالي جورجي خيسوس المدير الفني للهلال السعودي، يسعى لبناء فريق قوي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

وظهر لاعبو الهلال السعودي يستدعون لخوض أولى تدريباته في النمسا، حيث ينتهي معسكر الزعيم في مطلع الشهر المقبل.

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وتواجد جميع اللاعبين في معسكر الهلال التحضيري للموسم الجديد، حيث انضم اللاعبين الدوليين بعد انتهاء الإجازة الذين حصلوا عليها عقب المشاركة في كأس العالم مع المنتخب السعودي.

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ويدخل الهلال الموسم الجديد مدافعًا عن لقبه في الدوري السعودي للمحترفين، حيث حقق اللقب العام الماضي بعد أداء مميز رفقة المدير الفني رامون دياز مدرب اتحاد جدة الحالي.

عبر سناب النادي بداية أولى تدريبات #الهلال في معسكر النمسا الخارجي 💙💙 pic.twitter.com/sC4DQRQqIn

— اخبار الهلال (@hilalstuff) July 15, 2018

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