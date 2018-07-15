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🔴 لينكير : مبابي الوحش هو كريستيانو القادم
2018/07/15 | 16:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قال أسطورة الكرة الإنجليزية السابق ومقدم البرامج التلفزيونية الحالي، جاري لينيكر :”كيليان مبابي وحش المستقبل في كرة القدم.، أداؤه في نصف النهائي بالنظر إلى عمره كان مذهلًا، سريع وموهوب وقادر على لعب الكرة الصحيحة في الوقت المناسب”، مُضيفاً :”إنه ناضج بشكل رائع، وأحد أفضل اللاعبين صغار السن الذين رأيتهم في حياتي، لديه كل ما يلزم ليكون كريستيانو رونالدو التالي”.

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