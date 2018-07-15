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#سلام إبراهيم - سيرة وجع عراقي: سفر في حياة الشاعر علي الشباني العاصفة.
2018/07/15 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سلام_إبراهيم كتاب سيرة وجع عراقي سفر في حياة الشباني العاصفة.

يقدم الباحث والناقد "ثامر الحاج أمين" في كتابه الموسوم "سيرة وجع عراقي" سفراً منوعاً وممتعاً في حياة الشاعر الراحل "علي الشباني 1946-2011" الأدبية على وجه الخصوص، إذ أعدّ وجمّعَ أوجه نشاطات الشاعر في الشأن الأدبي في حياته الضاجة بالثقافة والفعل والإبداع، وبوّبها في خمسةِ فصولٍ بيّنت دور وتأثير الشاعر في الحياة الثقافية العراقي......

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