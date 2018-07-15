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#رائد الحواري - الخفة في قصيدة -بين الفاء وبين النون- مازن دويكات
2018/07/15 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رائد_الحواري الخفة في قصيدة"بين الفاء وبين النون"مازن دويكاتعندما تجتمع السهولة والبساطة لنتقدم من العمق، من الجوهر، بالتأكيد نكون أمام حالة استثنائية، أمام أسلوب مميز، هذا ما يفعل الشاعر "مازن دويكات، الذي تميز بقدرته على كتابة الومضات والأدب الساخر، يفتتح الشاعر قصيدته:"بين" الفاءِ" وبين" النونِرأيتكِ يا كاملة الأوصافْ"من خلال هذين الحرفين يبدأ المتلقي بالبحث عما بينهما من حروف، وهنا......

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