هيام محمود - Coming out .. 8 .. Shattered dreams .. 2 / 2 .. جزء تاسع ..

2018/07/15 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيام_محمود * ( تامارا ) و ( أميرة ) ..4 ..مِنَ العاشرة إلى السادسة عشرة , عاشَتْ ( تامارا ) نتائجَ غياب أخيها حيثُ كانَ الثمنُ الذي دُفِعَ باهظًا جدًّا عند الأم الشيء الذي أَثَّرَ عَلَى السنتَيْنِ اللتَيْنِ تَلَتَا الحادث ..كانت تَرَى تَدهورَ حالة أمها الصحية وغيابها الكلّي عن كل أدوارها التي كانتْ تَقُومُ بها قَبْل الحادث , غابتْ عنِ عملها غابتْ عنِ المنزل غابتْ عنها ولمْ يَبْقَ لها إلا الأب والمُ......

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