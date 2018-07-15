فيديو| جولة مراسلي الغد: 40 زقاقا وشارعا بالأغادير بأسماء فلسطينية.. ودعوات للاحتجاج في بيروت

2018/07/15 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البرلمان الأردني ينافش بيان الرزاز لنيل حكومته الثقة ..



تدني الخدمات وقلة فرص العمل وراء دعوات للاحتجاج في بيروت ..



وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية يقدم استقالته من الحكومة التونسية.

أطلاق تسميات فلسطينية على 40 زقاقا وشارعا بأحياء مدينة أغادير ..



المزيد من التفاصيل مع جولة مراسلي الغد من المغرب فدوى المرابطي، ومن بيروت كلودي أبي حنا، ومن تونس ياسر دبابش، ومن الأردن داما الكردي، مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر النشرة الإخبارية.

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