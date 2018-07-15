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فيديو| مراسلة الغد: تشديد الإجراءات الأمنية في فنلندا استعدادا للقمة التاريخية بين ترامب وبوتين
2018/07/15 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تستعد العاصمة الفنلندية هلسنكي لانعقاد القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ظل تشديد الإجراءات الأمنية.

المزيد من التفاصيل تتحدث لينا مسلم، مراسلة قناة الغد من هلسنكي، والإعلامي أحمد بصيلة، عبر النشرة الإخبارية.

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