أمير ولؤي.. صديقان عاشا معا ولم تفرق بينهما صواريخ الموت الإسرائيلية

2018/07/15 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمير النمرة ولؤي كحيل، طفلان بعمر الورد، وأجساد غضة لا تقوى على تحمل هذه الصواريخ التي باغتتهما، لتنتزع أرواحهما البريئة، ولتقتل أي محاولة للفرح لأطفال قطاع غزة المحاصر والمعزول، وليسجل جيش الاحتلال نصراً على أجساد الأطفال، وأراجيحهم وألعابهم في حديقة عامة تسمى ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

كان أمير ولؤي، ورغم القصف والغارات يبحثان معا، عن مساحة للهو والمرح في ساحة الألعاب في هذه المنطقة، التي تحولت بين عشية وضحاها، إلى خراب ودمار، اختلطت فيها ما تبقى من ألعاب للطفولة المستباحة هنا في غزة، والدماء والصرخات لأطفال غطت وجوهم الدماء والتراب، بعد ان انهمرت على رؤوسهم صواريخ بالكاد تستطيع تحملها المباني.

امير النمرة ولؤي كحيل، كما هم أطفال غزة كبرا قبل أوانهما، أحبا أن يتابعا اجواء القصف الذي استهدف غزة على مدار نهار أمس، وعلى مقربة من المكان، وبعد لعبا كرة القدم، صعدا معا لالتقاط بعض الصور، دون ان يدركا ان النهاية تقترب منهما شيئاً فشيئاً، وان صورهما ستتربع على مشهد وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي مدرجين بدمائهما .

حاولا التقاط بعض الصور لعمليات القصف، وغارات الطائرات التي عجت بها سماء غزة، وفجأة ودون سابق إنذار كان الاثنان هما الهدف لإحدى هذه الغارات، ليرتحلا معا في الموت كما كان في حياتهم وبخلاف المألوف حتى الموت لم يفرقهما.

هكذا هي الطفولة في غزة، لم يبق الاحتلال من معالمها سوى اسمها، بعد أن سرق طفولة الفلسطينيين من خلال مسلسل جرائمه التي تلاحقهم، في كل ساحة من ساحات الفرح، تقتل، تعتقل، تصيب، تيتم، وقل ما شئت من صنوف هذا الإجرام الذي لا حدود له، والذي داس مواثيق واعراف حقوق الطفولة التي يتشدق بها عالم، يقال عبثاً أنه متحضر وحام للطفولة.

“بعوض الله” كلمة كانت كافية أن تفجر الغضب الكامن في قلب الوالد المكلوم أبو الوليد والد الطفل امير النمرة، وان تحول دموعه إلى أنهار حزناً على صغيره.

يقول محمد النمرة، شاهدنا الصور على شاشات التلفاز، وذهبنا على الفور إلى المستشفى، وطلبت رؤيته حيث أبلغونا في البداية انه مصاب، إلى ان خرج الطبيب، ليبلغنا بالخبر الفاجعة التي ألمت بنا، وفي كلمة اختصرت 15 عاماً هي عمر امير، قال الطبيب “بعوض الله” .

ويتساءل والد الطفل الشهيد ما ذنب أمير، ولماذا قتلوه وهل شكل خطراً على طائراتهم؟، لقد ذهب مع رفيق عمره لؤي، للعب الكرة في ساحة العاب الكتيبة وبصوت يكاد يختنق، يكرر التساؤل أين العالم وادعياء حماية الطفولة من قتلة هذا الطفل البريء .

هو مهجة القلب كما يقول والده، كان يومياً يفتح معي باب مدرسة تعليم السواقة التي املكها، وكان دائم الحركة ومفعم بالطاقة والحيوية والنشاط، وكنت انتظر اللحظة التي يكبر فيها ليعينني على متاعب الحياة .

أما الوالدة، فلم تقو على الحديث ولم تتوقف عن البكاء، ولا شيء على لسانها إلا تكرار ذات التساؤل، “كيف ستنام ليلتها دون أمير؟”، فقد ذهب دون عودة ودون أن تطبع قبلة على جبينه قبل المغادرة كما اعتادت.

وطالب والد الشهيد لؤي كحيل وبكلمات بالكاد تسمع، بمحاكمة دولية لقتلة ابنه وصديقه أمير، وقال، “ابني كان يلعب الكورة مع صديقه، ابني طفل بريء لم يحمل ما يشكل خطورة على الاحتلال، ابني لا ذنب له” .

“أنا حاسيبك يا بابا” كانت اخر الكلمات التي نطق بها لؤي لوالده وهو يستئذنه بالخروج، ما اثار قلق وخشية في قلب والده الذي قال، “ذهب لؤي للعب فعاد جثة هامدة” .

ويصف والد الشهيد امير علاقة ابنه بأمير بالقول هو صديقه الروح بالروح ودائماً معاً حتى انهم استشهدا معاً، مشدداً على ان هذا الاحتلال جبان ولا يستقوي سوى على قتل الأطفال .

وكان امير النمرة ولؤي كحيل وكلاهما (15 عاماً) استشهدا في أعنف الغارات الإسرائيلية التي شنت على غزة امس السبت بعد ان اطلقت طائرات الاحتلال عددا من الصواريخ صوب ساحة لألعاب الاطفال غرب مدينة غزة في حين اصيب آخرون بجروح من الاطفال الذين تواجدا في تلك الساحات التي بات يرى فيها اطفال غزة متنفساً لهم وهروباً من واقع مرير يعيشونه في ظل الحر الشديد وانقطاع الكهرباء، حيث تذهب أسر بأكملها إلى تلك الساحة تفترش الارض فيما يذهب اطفالها لممارسة حقهم في اللهو واللعب والفرح.

ويرى قانونيون، أن جريمة استهداف الاطفال الفلسطينيين وليس اخرها الطفلين امير النمرة ولؤي كحيل، تتطلب من دولة فلسطين بعد ان اصبحت عضوا في الامم المتحدة وانضمامها لأكثر من 300 اتفاقية، وفي مقدمتها اتفاق المحكمة الجنائية الدولية، ان تحرك هذه القضايا ضد قادة الاحتلال وحكومته في القضاء الدولي، سواء في قضاء المحكمة الجنائية الدولية، او قضاء الدول التي لها ولاية دولية في قضاءها الوطني .

ويؤكد الحقوقيون، أنه حان الوقت وآن الاوان ان يتم اتخاذ اجراءات قضائية حقوقية قانونية وليست فقط تقديم معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية او المدعية العامة للجنائية، ودعوا إلى تحريك الهيئة الوطنية العليا التي شكلت في عام 2014، بعد الحرب على غزة، وان يتم تفعيلها، وملاحقة هذا الكيان وقادته، واستصدار قرارات قبض واحضار لمجرمي الحرب الإسرائيليين .

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