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زلزال قبالة ساحل اليمن بقوة 5.4 درجة
2018/07/15 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكي(USGS)، الاحد، بوقوع زلزال في خليج عدن، بالقرب من الساحل اليمني، بلغت قوته 5.4 درجة بمقياس ريختر.

وذكرت الوكالة اليوم 15 تموز 2018 أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 01.57 بالتوقيت العالمي المنسق، على بعد 136 كم جنوب شرق منطقة سيحوت بمحافظة المهرة في جنوب شرق اليمن.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن مركز الزلزال، يقع على عمق عشرة كيلومترات.

 

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