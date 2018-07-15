احتجاجات البصرة ترفع اسعار صرف الدولار والنفط

2018/07/15 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، ارتفاعا في الاسواق العراقية، فيما أكد خبير اقتصادي ان الارتفاع يعود لتهديد المتظاهرين في المحافظات الجنوبية بإغلاق الحقول النفطية.

وسجل سعر صرف 100 دولار، في الاسواق العراقية اليوم السبت، 120.400 دينار عراقي، بعد ان كان السعر عند 120 الف دينار يوم الخميس الماضي، فيما بلغ سعر بيع الدولار، 120.750 دينار، وبلغ سعر شراء الدولار 119.750 دينارا.

من جانبه، اكد عادل محمود شاكر، وهو محلل بيانات، في المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي، ان ارتفاع سعر الدولار متعلق بوضع سوق النفط، مشيرا الى أن تهديد المتظاهرين لحقول النفط في الجنوب يؤدي الى ارتفاع اسعار النفط في السوق، وهو ما يؤثر بكل تأكيد على سعر الدولار.

وردًا على سؤال عن تأثّر اسعار النفط العالمية، في حال اغلق المتظاهرون حقول النفط في البصرة، اكد عادل شاكر، انه يمكن لاغلاق الحقول التأثير على اسعار النفط في الاسواق العالمية، موضحا ان ذلك يكون نتيجة "توقف الانتاج العراقي في سوق النفط وهو ما سيؤثر على الاسعار في الاسواق العالمية، كما ان نسبة التأثير تعتمد على مدى فترة توقّف الانتاج العراقي".

واستبعد شاكر، ان يتمكن المتظاهرون من اغلاق الحقول النفطية، مشيرا الى ان "الحقول مؤمنة من قبل الحكومة، وفي هذه الحالة لن يكون هناك أي تأثير على الانتاج العراقي وتسويقه للسوق العالمية

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