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الجيش السوري وحلفاؤه يحررون بلدة المسحرة شرق القنيطرة ويواصلون التقدم
2018/07/15 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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