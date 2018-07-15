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ميسان: حرق قائممقامية ومنزل القائممقام وإصابة 23 شخصاً
2018/07/15 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ميسانكشف مدير اعلام صحة محافظة ميسان، الاحد، عن اقدام المحتجين على حرق قائممقامية في المحافظة ومنزل القائممقام، فيما اشار الى إصابة 23 شخصا بجروح مختلفة.وخرج الالاف من الاشخاص، امس السبت، في تظاهرات احتجاجية في البصرة، الديوانية، ذي قار، ميسان، النجف، كربلاء، واسط، بابل مجددين مطالبهم بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي المتردي، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

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