2018/07/15 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ميسانكشف مدير اعلام صحة محافظة ميسان، الاحد، عن اقدام المحتجين على حرق قائممقامية في المحافظة ومنزل القائممقام، فيما اشار الى إصابة 23 شخصا بجروح مختلفة.وخرج الالاف من الاشخاص، امس السبت، في تظاهرات احتجاجية في البصرة، الديوانية، ذي قار، ميسان، النجف، كربلاء، واسط، بابل مجددين مطالبهم بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي المتردي، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان: حرق قائممقامية ومنزل القائممقام وإصابة 23 شخصاً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان: حرق قائممقامية ومنزل القائممقام وإصابة 23 شخصاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).