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خامنئي يدعو لدعم سياسات الحكومة الإيرانية في مواجهة عقوبات أمريكية
2018/07/15 | 16:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ذكر الموقع الرسمي للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الأحد، أنه دعا كل أجهزة الدولة لدعم سياسات حكومة الرئيس حسن روحاني، في مواجهة عقوبات أمريكية وشيكة، وقال، إن من الممكن هزيمة «المؤامرة» الأمريكية.

وأضاف خامنئي في خطاب نشره موقعه، «أعتقد بشدة إن بإمكان الحكومة إذا اتخذت كل الإجراءات الضرورية أن تتخطى المشكلات وتهزم مؤامرة الولايات المتحدة»، ودعا كل أجهزة الدولة لدعم السياسات الاقتصادية للحكومة.

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