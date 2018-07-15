🔴 كورتوا : قرار إقالة كونتي استغرق وقتا طويلا

2018/07/15 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قال البلجيكي ثيبو كورتوا، حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي :” “تم اتخاذ قرار إقالة كونتي قبل بضعة أيام، لكن أعتقد أننا كمجموعة لاعبين توقعنا أن يحدث ذلك في وقت سابق لأننا سمعنا ما قالته الإدارة لنا بالفعل بعد نهاية الموسم، وبعد ذلك استغرق الأمر طويلاً حتى الآن”.

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