العبادي: إخراج التظاهرات عن سياقاتها محاولة لإرجاع البلد إلى الوراء

2018/07/15 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلدعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، "الأجهزة الأمنية إلى أن تكون على أهبة الاستعداد لأن الإرهاب يريد أن يستغل أي حدث أو خلاف"، مضيفاً أن "التظاهر السلمي حق للمواطن ونحن نستجيب له ولكن إخراج التظاهرات عن سياقاتها يمثل محاولة لإرجاع البلد إلى الوراء".وقال العبادي خلال اجتماعه بالوزراء الأمنيين ورؤساء الأجهزة والقادة الأمنيين والأجهزة الاستخبارية بحسب بيان نشره مكتبه الإعلامي وحصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه إن "الدولة عندما تستجيب للمواطنين فتلك قوة وليس ضعفاً"، مبيناً أن "العراقيين لا يقبلون بالفوضى وبالاعتداء على القوات الأمنية وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة ومن يقوم بهذا الأمر أشخاص مخربون يستغلون مطالب المواطنين لإحداث ضرر".وتابع "مرحلة البناء والإعمار تحتاج لضبط الأمن"، مبيناً أن "التظاهر السلمي حق للمواطن ونحن نستجيب له ولكن اخراج التظاهرات عن سياقاتها بحرق بنايات مؤسسات الدولة وقطع الشوارع وحرق الإطارات والاعتداء على القوات الامنية يمثل محاولة لارجاع البلد الى الوراء فهناك جهات من الجريمة المنظمة مهيئة لاحداث حالة فوضى"، ودعا "كل الأجهزة الأمنية إلى أن تكون على أهبة الاستعداد لأن الإرهاب يريد أن يستغل أي حدث أو خلاف".وأشار إلى أن "التوجيهات للأجهزة الأمنية هي بعدم استخدام السلاح الحي لمواجهة المواطنين غير المسلحين"، مبيناً أن "عدم استخدام الرصاص الحي لا يعني عدم التصدي الذي يجب القيام به ومن لايقوم به يعد متخاذلاً".وأعلن العبادي أن "أكثر المتظاهرين سلميون وهناك قلة تريد التخريب واستخدام مطالب المتظاهرين لإحداث ضرر فقد قام المخربون امس بضرب خط كهرباء بسماية وهذا فيه ضرر للمواطن وللدولة"، موضحاً "إننا لا نريد للبلد ان يغرق بالنزاعات السياسية فهذه لها مجالها الذي يتم البحث فيه وأن الاعتداء على المؤسسات الدينية وبيوت المراجع خط أحمر".وشدد على "أننا نريد سماع صوت المواطن لأن الدولة الحية هي من تتفاعل مع مواطنيها"، مبيناً: "سنخرج اقوى لحماية بلدنا ونستمع لمواطنينا وتقوية مؤسساتنا".ويشهد عدد من المحافظات العراقية في الأيام الأخيرة تظاهرات مطالبة بالخدمات الأساسية، من بينها توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب، ما دفع الحكومة العراقية إلى إعلان حالة التأهب القصوى للقوات الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: إخراج التظاهرات عن سياقاتها محاولة لإرجاع البلد إلى الوراء) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: إخراج التظاهرات عن سياقاتها محاولة لإرجاع البلد إلى الوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).