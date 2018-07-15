مصادمات في ميسان بين قوات الأمن ومتظاهرين

2018/07/15 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

تجددت المظاهرات في محافظة ميسان في أحدث احتجاجات مناهضة للحكومة والتي تطالب بمحاربة الفساد.وأفاد مصدر أمني لشبكة رووداو الإعلامية، بوقوع مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي تستخدم الرصاص المطاطي والهراوات لتفريقهم.وقال المصدر – الذي فضل عدم الكشف عن أسمه – أن تظاهرة حاشدة انطلقت وسط مدينة العمارة.وأضرم متظاهرون غاضبون، النار في الشوارع الرئيسة بمدينة العمارة (مركز محافظة ميسان).وحاولت قوات الأمن تفريق التظاهرة بالقوة فيما استمر المحتجون بترديد هتافات مناهضة للحكومة بحسب مقطع فيديو حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية.

وبدأت المظاهرات في البصرة جنوبي العراق قبل نحو أسبوع، احتجاجا على البطالة وسوء الخدمات، مما اضطر رئيس الوزراء إلى التوجه هناك للوقوف على الأزمة.

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