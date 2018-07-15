الأحد 15 تموز 2018 م (2 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


اصابة 23 شخصا في احتجاجات ميسان
2018/07/15 | 16:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ميسان / الغد برس

قالت مصادر مسؤولة في ميسان، يوم الاحد، ان 23 شخصا اصيبوا بجروح جراء اعمال العنف التي ترافق الاحتجاجات في جنوب العراق.

وقال مصدر مسؤول لـ”الغد برس” ان “23 شخصا تم نقلهم الى المستشفى جميعهم متظاهرون وستة منهم مصابون بأطلاق الرصاص”.

وبين ان “المتظاهرون اقتحموا مقر قائممقامية قضاء المجر في المحافظة، وقاموا بأحراقه الى جانب منزل القائممقام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 23 شخصا في احتجاجات ميسان ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة 23 شخصا في احتجاجات ميسان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ لليوم السابع.. استمرار الاحتجاجات في جنوب العراق
⋙ شرطة الناصرية تكشف عن الحصيلة النهائية لضحايا الاحتجاجات
⋙ دهون زائدة في الخصر: هل السبب نقص فيتامين د؟
⋙ #محمد عبد الشفيع عيسى - كوريا الشمالية وما بعد: ماذا عن إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط؟
⋙ 🔴 التشكيلة الرسمية للمنتخب الكرواتي لنهائي كأس العالم
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسلة الغد: تشديد الإجراءات الأمنية في فنلندا استعدادا للقمة التاريخية بين ترامب وبوتين
⋙ فيديو| جولة مراسلي الغد: 40 زقاقا وشارعا بالأغادير بأسماء فلسطينية.. ودعوات للاحتجاج في بيروت
⋙ 🔴 بالصور.. الرئيسة الكرواتية تهدي بوتين قميص منتخبها
الأكثر شيوعا