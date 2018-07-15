اصابة 23 شخصا في احتجاجات ميسان

2018/07/15 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميسان / الغد برس

قالت مصادر مسؤولة في ميسان، يوم الاحد، ان 23 شخصا اصيبوا بجروح جراء اعمال العنف التي ترافق الاحتجاجات في جنوب العراق.

وقال مصدر مسؤول لـ”الغد برس” ان “23 شخصا تم نقلهم الى المستشفى جميعهم متظاهرون وستة منهم مصابون بأطلاق الرصاص”.

وبين ان “المتظاهرون اقتحموا مقر قائممقامية قضاء المجر في المحافظة، وقاموا بأحراقه الى جانب منزل القائممقام”.

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